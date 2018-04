Krankenhaus Nord „nur Spitze des Eisberges“

Beim Krankenhaus Nord interessieren sich die Neos nicht zuletzt für die Auftragsvergaben: „Was auffällt, ist der mit 78 Prozent hohe Anteil an Direktvergaben, wodurch der Wettbewerb eingeschränkt wurde“, so Meinl-Reisinger.

Auch die ÖVP fordert beim rot-grünen Antrag noch einige Präzisierungen. Sie will unter anderem aufklären, warum beim Krankenhaus Nord aufgrund mangelhafter Rechnungsprüfung rund 21 Millionen Euro an maximal möglichen Skonto-Erträgen ungenutzt blieben. Weiters müsse laut ÖVP geklärt werden, warum man sich gegen einen Generalunternehmer entschieden habe und welche Kosten durch die Entscheidung gegen einen Baustopp nach dem Auftreten der ersten gröberen Probleme entstanden sind.

„Die Ludwig-SPÖ ist nun gefordert, die Zeugenladungen und eine umfassende Prüfung nicht zu blockieren“, fordert ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch. „Unter anderem möchte die ÖVP Wien den Esoteriker Christoph Fasching, die Noch-Stadträtin Sandra Frauenberger und

die ehemalige interimistische Leiterin des Krankenhaus Nord, Sylvia Schwarz, befragen.“

Am 27. April wird die U-Kommission im Gemeinderat diskutiert. Eine Ausweitung kommt für Rot-Grün freilich nicht in Frage. „Der Antrag der Neos enthält zahlreiche Unterstellungen. Mit dem Vorwurf der Überforderung oder Korruption greift der Antrag schon in der Begründung jeglichem Ergebnis vor. Daher würden wir dem Antrag nicht zustimmen“, sagt SPÖ-Klubchef Christian Oxonitsch. Der grüne Klubobmann David Ellensohn: „Wir wollen, dass die U-Kommission zügig beginnt, daher soll es keine weitere Verwässerung und Verschleppung geben.“