Krankenhaus Nord: Geld für unnötiges Gutachten verschleudert

Im Zuge der U-Kommission zur Skandalbaustelle kommt nun schrittweise zu Tage, wie diese enormen Summen zustande gekommen sind. Mitverantwortlich dafür war auch ein recht lockerer Umgang des KAV-Managements mit Steuergeld, wie ein konkretes Beispiel zeigt.

Gutachter wies selbst auf Doppel-Expertise hin

Im Zusammenhang mit der Beauftragung eines Architekten-Büros wollte der damalige stv. KAV-Generaldirektor Thomas Balazs 2016 bei einem Juristen ein Rechtsgutachten einholen. Dieser erklärt sich in einem Mail vom 11. Mai 2016 gerne bereit, das Gutachten für ein Maximalhonorar von 12.000 (macht brutto 14.400 Euro) zu erstellen.

Gleichzeitig hielt er aber fairerweise fest, dass von ihm wenig Neues zu erwarten sei: „Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass ich die Rechtsmeinung von [Name geschwärzt] sowohl in vollinhaltlichem Ergebnis als auch in der Begründung im Wesentlichen teile“, heißt es in dem eMail an Balazs.