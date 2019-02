Krankenhaus Nord: Billige Wanne, teures Nachspiel

Die ÖVP ortet auf Basis der Gutachten eine noch viel größere Gefahr: Schimmel. Eine der Expertisen erachtet es als „aufklärenswerten“ Umstand, dass „zulässige Feuchtigkeit im Kellerbaukörper durch Verkleidung zwar dem Auge entzogen sein könnte, jedoch biogener Abfall im Verborgenen vorhanden sein kann“. Das sei eine Warnung vor Schimmel, sagt Korosec. „Für ein hygienisch sensibles Gebäude wie ein Spital ist das eine untragbare Situation.“

Der KAV will die Gutachten nicht kommentieren. Das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) teilt mit, dass derzeit an der Beantwortung einer Anfrage der ÖVP zu dem Thema gearbeitet werde. Dem wolle man nicht vorgreifen. Der nächste Akt in der Sache geht damit am Dienstag über die Bühne: Einer der Verfasser der Gutachten muss dann vor der U-Kommission aussagen.