Krankenhaus Nord: Bauchtanz in der U-Kommission

Viel kuriose Polit-Show, wenig Erkenntnisgewinn: So lässt sich die erste Arbeitssitzung der U-Kommission zum Bauskandal Krankenhaus Nord zusammenfassen.

Als erster Zeuge musste am Dienstag Herwig Wetzlinger, Direktor des Krankenanstaltenverbunds ( KAV), vor der Kommission Rede und Antwort stehen. Erst seit 2017 für die Baustelle verantwortlich, konnte er naturgemäß wenig Erhellendes dazu beitragen, warum das Projekt hinsichtlich Kosten und Zeitplan derart aus dem Ruder gelaufen ist.

Sehr wohl bereits in Wetzlingers Amtszeit fällt allerdings der Esoterik-Skandal, der im Frühjahr für Schlagzeilen sorgte. Diesen Nebenschauplatz machte vor allem die FPÖ am Dienstag zum Hauptthema. Wie berichtet, hatte der KAV einem Energetiker für einen „Energie-Schutzring“ um das Spital 95.000 Euro hingeblättert.

Wetzlinger sieht sich dafür nicht verantwortlich, wie er am Dienstag betonte: „Die vier Personen, die den Auftrag unterzeichnet haben, sind der Meldepflicht nicht nachgekommen. Gegen drei ist ein Disziplinar-Verfahren eröffnet worden, der Beratervertrag mit der vierten Person wurde aufgelöst“, so der Direktor.

Die blauen Abgeordneten ließ das unbeeindruckt. Sie versuchten, in der Sitzung ein Bild von Wetzlinger als Esoterik-Jünger zu zeichnen, was zu skurrilen Wortwechseln führte. So zitierte Gemeinderat Alexander Pawkowicz genüsslich aus einer Geomantie-Studie, die die Wiener Uni für Bodenkultur 2005 für das LKH Klagenfurt erstellt hatte (Wetzlinger war dort damals Kaufmännischer Direktor). Damit hätten offenbar spezielle Energiepunkte im Spital ermittelt werden sollen. Etwa ein „Herz-Schakra“ im Bereich der Cafeteria.