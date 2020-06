Koran-Verteiler wollen keine Salafisten sein

Halid B. steht jeden Freitag auf der Mariahilfer Straße und verteilt den Koran. Damit hat der 27-jährige Wiener mit albanischen Wurzeln zweifelhafte Bekanntheit erlangt. Kritiker vermuten hinter der Aktion Salafisten, die unbedarfte Jugendliche für den Heiligen Krieg rekrutieren wollen. Die FPÖ fordert daher ein Verbot von Koran-Verteilungen. Ein solches dürfte allerdings schwer umzusetzen sein.

Auf dem Stand, den B. und ein Bekannter an der Ecke zur Neubaugasse aufgestellt haben, steht in Großbuchstaben "LIES!". Mit der Verteilung des Buchs "Der edle Qur’an. Die ungefähre Bedeutung in der deutschen Sprache" trete man entschieden gegen Radikalisierung auf, erklärt B. "Die Leute sollen nachlesen, was wirklich im Koran steht. Der IS, der Menschen köpft – das ist kein Islam."

Der Vorwurf, man wolle Jugendliche rekrutieren, sei an den Haaren herbeigezogen. "Wir machen das, damit sich die Leute eben nicht rekrutieren lassen."