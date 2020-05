"Kopfgeldjäger": Ministerin pfeift die Polizei zurück

Seine Beamten haben zumindest sieben Strafanzeigen pro Monat zu legen. Diese Vorgabe des Stadtpolizeikommandanten aus Floridsdorf hat unter Wiener Autofahrern und den Autofahrerklubs für heftige Aufregung gesorgt. Sofort war von einer „Kopfgeldjagd“ die Rede. Doch seit gestern, Dienstag, gilt der Befehl nicht mehr. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner pfiff ihre Beamten mit der Bemerkung, „das ist ein inakzeptabler Auftrag“, zurück.

Wegen dieses Marschbefehls an die Polizisten in Wien-Floridsdorf ist seit Tagen Feuer am Dach. Noch vergangene Woche versuchte die Wiener Polizeispitze in dieser Affäre zu kalmieren. Es sei bei der Dienstanweisung niemals um Inkasso, sondern um Maßnahmen zur Anhebung der Verkehrssicherheit gegangen, wurde aus der Polizeizentrale verlautbart.

Doch der rote Polizeigewerkschafter Hermann Greylinger sorgte am Dienstag in einem Radio-Interview für weiteren Zündstoff. „Diese Anordnungen haben ihre Basis sowohl in der Politik, wo es Befindlichkeiten zu befriedigen gibt, und es gibt Anordnungen aus den jeweiligen Kommanden, wo Führungspersönlichkeiten in vorauseilendem Gehorsam glauben, tätig werden zu müssen.“