Konzept: Mexikoplatz soll zum Wohnzimmer werden

„Wir wollen den Mexikoplatz zum verlängerten Wohnzimmer machen, zu einer Wohlfühloase im Grätzel“, sagt Christian Moritz, Klubobmann der Leopoldstädter Pinken.

Um so eine Wohlfühloase zu schaffen, müsse in erster Linie an der Sauberkeit gearbeitet werden. Fast alle hätten das als größtes Problem genannt, sagt Moritz. Konkret wird gefordert, dass die Frequenz zur Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen erhöht und die Mistkübel öfter geleert werden sollen.

Denkmal umstellen

Die Aufenthaltsqualität soll ebenfalls gesteigert werden. Der Kinderspielplatz soll, so der Wunsch, etwa vergrößert werden und ein Bodentrampolin bekommen. Herzstück des Konzepts ist der Umgang mit der Erinnerungskultur. Gewünscht wird, dass das Denkmal zur Erinnerung an den Protest Mexikos gegen die Okkupation Österreichs im Jahr 1938 einen besseren Platz bekommt.