Kontrolle verloren: 93-Jähriger bei Unfall in Wien schwer verletzt

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Penzing ist am späten Mittwochnachmittag ein 93-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Pensionist dürfte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben und krachte in eine Altstoffsammelstelle. Dabei durchbrach der Pkw einen Zaun und blieb mit dem Auto über einem Abhang stecken. Der Lenker wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, berichtete die Wiener Berufsrettung.

