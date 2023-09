Weil er Geburtstag hatte: 22-Jähriger feuerte Schüsse im Park ab

Der Mann gab an, aufgrund seines Geburtstages fünf Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft abgegeben zu haben. Die Waffe fanden die Beamten in einem Gebüsch in der Nähe. Sie wurde sichergestellt.

Der 22-Jährige wurde im Anschluss wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Ebenso wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.