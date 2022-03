Konsolenspiele in Wien gestohlen: Mann nannte Drogensucht als Grund

Gegen 13.40 Uhr lief ein Mann am Mittwoch bei regem Verkehr und Rotlicht über die Fahrbahn in der Albert-Schweizer-Gasse in Wien-Penzing. Die Polizei hat das wahrgenommen und hielt den 40-Jährigen an, der äußerst nervös wirkte.

Nach kurzer Zeit kam laut Polizei ein Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in der Nähe und gab an, dass der Österreicher zuvor von Mitarbeitern beim Diebstahlversuch auf frischer Tat ertappt wurde. Dabei dürfte der Mann versucht haben, Diebstahlsicherungen an Konsolenspielen zu entfernen. Als die Mitarbeiter ihn gesehen haben, soll er aus der Filiale geflüchtet sein.

Der 40-Jährige zeigte sich geständig und nannte die Finanzierung seiner Drogensucht als Motiv. Er wurde vorläufig festgenommen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: