Kochen in der Gruft für 200 Gäste

Auf die ehrenamtlichen Köche wartet auch diesmal eine beachtliche logistische Herausforderung, was sich bereits an der Zutatenliste ablesen lässt: Unter anderem wandern an diesem Abend 18 Kilo Putenfleisch, zehn Kilo Reis sowie je fünf Kilo Karotten und Zucchini in den Kochtopf. "Das ist schon etwa anderes, als für einen Zwei-Personen-Haushalt zu kochen. Es macht trotzdem sehr viel Spaß, schließlich lernt man dabei auch andere Mitarbeiter näher kennen", sagt Neuberger.



"Wir spüren eine deutliche Zunahme des Problems Obdachlosigkeit, einfach weil sich Armut immer mehr ausbreitet", sagt Susanne Peter, Leiterin des Sozialarbeiter-Teams in der Gruft.



2005 haben Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad und der damalige KURIER-Herausgeber Peter Rabl die "Kardinal Franz König Patenschaft" für die Gruft ins Leben gerufen. Seitdem konnten rund 200.000 Euro für die Menschen dort gesammelt werden. "Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der am Elend vorbeigeschaut wird. In unserer Gesellschaft gibt es zu viel Ungerechtigkeit. Die Patenschaft ist der Versuch eines kleinen Ausgleichs", betont Konrad.



"Mit einem leeren Bauch kann man das eigene Leben schwer wieder in den Griff bekommen. Wir wollen gemeinsam Menschen in der akuten Not konkret unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten", sagen KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter und Erwin Hameseder, Generaldirektor von Raiffeisen Wien-NÖ.