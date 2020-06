Knalleffekt im Mordfall Steffi P.

Das stimmt wiederum überein mit zwei Gummihandschuhen, die neben den Leichenteilen im Hausmüll gefunden wurden – auf diesen ist die DNA von P. sowie von einem unbekannten Mann und einer unbekannten Frau. Diese DNA-Spuren bekommen damit plötzlich ein ganz anderes Gewicht.

Doch was hätte das Paar in der Wohnung gesucht? Von Anfang an gab es Vermutungen, die Bluttat sei gefilmt worden. Dafür spricht auch, dass ein eckiger Teil der Matratze am Fußende nicht von Blut getränkt war. Dort war offenbar etwas gestanden. Vielleicht eine Kamera?

Damit kommt ein weiterer Zeuge ins Spiel, der bei dem Prozess im Jahre 2011 nicht ausgesagt hat. In einer vor wenigen Tagen unterschriebenen eidesstattlichen Erklärung gibt dieser an, dass P. eine Art Pornovideo für das Internet drehen wollte. Mitorganisator sollte ein Mann sein, der später als Kronzeuge ins Spiel kommt und vor Gericht angab, P. nicht gekannt zu haben. Sogar von einem angeblichen Tötungsplan an der jungen Studentin habe er vor der Tat gehört, behauptet der neue Zeuge. Er habe P. deshalb eindringlich gewarnt.