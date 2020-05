Knackpunkte im Streit um die Ärzte-Arbeitszeit

Die Neuregelung der Arbeitszeit samt Gehaltsanpassungen wird in den Wiener Gemeindespitälern ab 1. Juli schrittweise umgesetzt. Daran ändert auch der Widerstand der Ärztekammer nichts, die zuletzt das Gesamtpaket, das bereits im März vom Landtag abgesegnet wurde, abgelehnt hatte.

"Die Dienstplan-Erstellung ist im Laufen", heißt es seitens des Krankenanstaltenverbundes ( KAV). Durch bessere Ausnützung der Nachmittage soll es laut KAV in jenen Abteilungen zu Verbesserungen kommen, wo zwischen 8 und 13 Uhr starkes Patientenaufkommen herrscht. Das neue Gehaltsschema sieht folgendermaßen aus: Turnusärzte bekommen künftig ein Einstiegsgehalt von brutto 3400 Euro (plus 1200 €/Monat); das Anfangsgehalt für Fachärzte liegt künftig bei 5200 Euro (plus 1600 €).

Für Verunsicherung unter Ärzten sorgt vor allem die geplante Streichung von 382 Dienstposten. "Ein Abbau von Stellen wird ausschließlich in jenen Bereichen stattfinden, in denen die strukturellen Voraussetzungen zu 100 Prozent erfüllt sind", heißt es beim KAV. Für Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres ist die Stellenstreichung nach wie vor das Hauptproblem. Er musste massive Kritik einstecken, weil er das mit Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ) ausverhandelte Paket zunächst unterschrieben hatte, sich aber später davon distanzierte. "Ich habe nur unter dem Vorbehalt unterschrieben, dass die Ärztekammer-Gremien noch zustimmen müssen", verteidigt er sich.