Kliniken am AKH müssen ihre Leistungen reduzieren

Es ist ein etwas kühler Willkommensgruß für die Patientinnen der Allgemeinen Gynäkologie am Wiener AKH: "Achtung Ambulanzreduktion", warnt seit wenigen Tagen ein unübersehbar großes Plakat gleich am Eingang.

Die Frauenheilkunde ist eine der ersten Kliniken, in der die aktuelle Personalnot in Österreichs größtem Spital bereits spürbare Folgen hat. Statt zwei gynäkologischer Hauptambulanzen gibt es seit Anfang April nur noch eine. Aufgenommen werden neben Notfällen nur noch Patientinnen, die an schweren, komplexen (vor allem bösartigen) Erkrankungen leiden. Frauen mit vergleichsweise banalen Krankheitsbildern werden an der Aufnahme gebeten, doch lieber eine Facharzt-Ordination oder ein Ambulatorium aufzusuchen.

"Nach Rücksprache mit der Direktion haben wir uns entschlossen, uns hauptsächlich auf unsere Spezialgebiete zu konzentrieren", erzählt Abteilungsleiter Heinz Kölbl.

Zuletzt war die Gynäkologie an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen: In den OP-Sälen fehlte das Personal, weil es sich um die überbordende Zahl an Patientinnen in der Ambulanz kümmern musste. Hintergrund des Engpasses: Wegen der Verkürzung der maximalen Arbeitszeit von 32 auf 25 Stunden können ausgerechnet am stark frequentierten Vormittag bis zu vier Arztposten nicht mehr besetzt werden. "Die Folge waren Wartezeiten von bis zu vier Stunden für die Patientinnen", erzählt Kölbl.

Seit der Umstellung Anfang April müssten nun täglich zehn bis 15 Patientinnen an andere Ambulatorien zugewiesen werden, was nicht immer ohne Reibereien abgeht. "Es werden aber immer weniger, weil sich unsere Maßnahmen bereits herumgesprochen haben", sagt Kölbl. "Für mich ist das dennoch eine ungewohnte Situation." Allerdings gehen andere Kliniken bereits einen ähnlichen Weg.