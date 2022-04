Klimaschutzprojekt in Neubau: Telefonzellen mit Blumendach

Eine große Innovation kann auch im ganz Kleinen passieren. Das beweist eine Bewohner-Initiative in Neubau. Die Agenda „Draußen in Neubau“, Untergruppe der Dachorganisation Lokalen Agenda 21 Plus, hat vergangenes Jahr überlegt, wie man mehr Grün in den Bezirk bekommt und hat einen ganz besonderen Ort dafür gefunden: Telefonzellen.

Auf drei davon – am Karl-Farkas-Platz, am Siebensternplatz und am Augustinplatz – wurden vor rund einem Jahr trockenheitsliebende Sedum-Pflanzen angebracht. Sie verhindern, dass sich die Blechdächer erwärmen und sollen so der sommerlichen Überhitzung in Neubau entgegenwirken.

Pflegeleicht

„Wichtig war, dass die Pflanzen sich selbst erhalten können und keine Pflege benötigen“, sagt Nina Chladek-Danklmaier von der Agenda Neubau. Der Plan dürfte jedenfalls aufgegangen sein.