Klimaschutz: Landtag beschloss Aktionsplan "Wien isst G.U.T."

Einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln hat sich die Stadt Wien auf die Fahnen geschrieben. Im Landtag wurde deshalb nun mit ungewohnter Einigkeit von allen Parteien der Aktionsplan " Wien isst G.U.T." beschlossen. Die Abkürzung steht für Gesund/Genussvoll - Umwelt/Klima - Tierfair.

Umgesetzt wird der Aktionsplan, der im Wesentlichen auf saisonalen, regionalen und biologischen Lebensmitteln, möglichst hohen Tierwohlstandards und der Vermeidung von Lebensmittelabfällen basiert, im eigenen Wirkungsbereich der Stadt. Also bei der Versorgung von Schulen, Kindergärten, Seniorenwohnhäusern und Spitälern - wo insgesamt pro Tag 100.000 Speisen ausgegeben werden.

Weiters unterstützt die Stadt Projekte und Initiativen in der Zivilgesellschaft und in der Gastronomie sowie die Produzenten selbst. "Das Wichtige ist, dass alle gemeinsam auf die gesamte Wertschöpfungskette achten, betont Karin Büchl-Krammerstätter, Chefin der Wiener Umweltschutzabteilung (MA22), unter deren Federführung der Aktionsplan erstellt wurde.

85 Prozent Bio-Anteil

Dabei war Wien in puncto Lebensmittelverantwortung auch schon bisher nicht untätig. So beträgt der Bio-Anteil bei den Milchprodukten in den Kindergärten etwa bereits 85 Prozent. In den städtischen Küchen wird zudem regionales Obst und Gemüse verarbeitet, auf Gentechnikfreiheit Wert gelegt und artgerechte Tierhaltung in der Lebensmittelproduktion vorausgesetzt.

Zudem hat man sich die weitere Reduktion von Lebensmittelverschwendung zum Ziel gesetzt. Der Grund: In Wien landen aktuell zirka 25 Prozent der zuvor teuer eingekauften Lebensmittel ungenützt im Müll. Hier will Umwelt-Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ) ansetzen: Bis 2030 visiert sie die Reduktion der Verschwendung um 25 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent an.