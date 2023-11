Klimaaktivisten beenden "Kooperation" mit Wiener Polizei

Am Mittwochmorgen blockierten die Aktivisten Verkehrsknotenpunkte wie den Karlsplatz, den Josef-Holaubek-Platz und den GĂŒrtel in Döbling. Wenige Stunden danach richtete die Letzte Generation ihre Botschaft an die Exekutive. Ausweisen werde man sich immer noch, betont die Gruppierung.