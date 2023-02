Klima-Aktivisten blockieren Morgenverkehr am Ring

David Sonnenbaum von der Letzten Generation erklärte in einer Aussendung: “So, wie der Verkehr auf dieser Straße gerade nur im Schneckentempo vorwärts kommt, bewegt sich auch die Klimapolitik in Österreich schon viele Jahre viel zu langsam. Seit 788 Tagen ist ein neues Klimaschutzgesetz überfällig. Diese Regierung hat bis heute keinen Plan, wie sie die eigenen, selbst gesetzten Ziele auch erreichen kann. Stattdessen wird zugelassen, dass mitten in der Klimakrise etwa rund um Molln in Oberösterreich nach neuem fossilem Gas gebohrt wird – reine fossile Zerstörung.”