Kleinkind starb plötzlich im Kindergarten

Der Schmerz der Eltern ist nicht vorstellbar, der Schock wird die Kindergärtnerin wahrscheinlich ein Leben lang begleiten. Dienstag kurz vor 14.30 Uhr bemerkte eine Tante des Kindergartens in der Bischoffgasse in Wien-Meidling, dass ein in ihrer Obhut befindlicher eineinhalb Jahre alter Bub schon sehr lange schlief. Sie versuchte das Kleinkind zu wecken.