Kleingärtner fürchten Großprojekt

Jetzt hat die 71-Jährige ein Deja-vu. Zurzeit wohnt sie mit ihrem Ehemann in einer beschaulichen Kleingartensiedlung in Hetzendorf, südlich des Südwest-Friedhofs. Direkt neben einem riesigenGrünareal, auf dem zurzeit nur vereinzelte Verwaltungsgebäude stehen. Doch auch dessen Tage dürften gezählt sein. Denn auf dem Grund der ARE Austrian Real Estate (einer Tochter derBundesimmobiliengesellschaft) am Emil-Behring-Weg könnte ein Bauprojekt der Superlative entstehen. Auf 107.400 Quadratmetern sollen hier 1100 Wohnungen und 1000 Parkplätze entstehen.

Die Kleingärtner hätten dann mehrere Dutzend Gebäude der Bauklassen 1, 2, 3 und 5 direkt vor ihren Gartenzäunen. Vor allem die 26 Meter hohen Wohntürme, von denen in einem Vorentwurf die Rede ist, sind den Nachbarn ein Dorn im Auge.