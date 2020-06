Von verschwundenen Automaten und Wiederholungstätern

So wie bei den ersten Adressen, die angesteuert werden. Mehrere Einsatzkräfte von Finanz und Polizei marschieren in ein Lokal – und kommen wenig später ohne Automat wieder heraus. "Der ist schon weg. Fahren wir weiter." Wobei: Beim "Mystery Shopping" am Vortag stand der Automat noch. "Wir testen zuerst in zivil. Wenn der Test positiv ist, rücken wir an", erklärt Lehner. Gleich mehrfach gehen die Finanzpolizisten leer aus. "Ein gutes Zeichen, dass die Kontrollen greifen", erklärt Lehner.

Nächster Stopp in der Wattgasse in Ottakring: Hier werden die Beamten fündig. Sie betreten ein kleines Wirtshaus. Im vorderen Teil steht ein – legaler – Automat. Doch davon lassen sich die Beamten nicht ablenken. Weiter hinten steht ein zweites Gerät: Ein klassischer einarmiger Bandit – die Sorte von Glücksspielautomaten, die seit 1. Jänner in Wien verboten ist. Die Kellnerin nimmt es gelassen, als die Behördenvertreter mit ihrem Prozedere beginnen. Automat testen, fotografieren, Stecker ziehen und schließlich den Aufkleber "Amtlich versiegelt" anbringen.

Insgesamt sechs Geräte finden Lehners Mitarbeiter diesmal. Macht insgesamt 85 seit Beginn der Kontrollen. Und selbst in der kurzen Zeit gibt es schon Wiederholungstäter, die nach Kontrollen wieder Spielgeräte aufgestellt haben. Das findet Lehner gar nicht lustig. "In solchen Fällen beantragen wir eine Betriebsschließung."