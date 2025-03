Kindstötungen in Wien: Ermittlungen in drei Fällen stehen vor Abschluss

Festgenommen wurde die Mutter, die die Tat auch gestanden hat. Als Motiv gab die Frau in ihrer Einvernahme "familiäre Probleme" an, wie die Polizei damals berichtete.

Schlussendlich aber wurde die Leiche des Säuglings in einem Müllcontainer auf dem Grünstreifen des gegenüberliegenden Gemeindebaus in der Kundratstraße gefunden, etwa 50 Meter vom Klinikareal entfernt.

Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall. Wie die Staatsanwaltschaft Wien bei einem Pressegespräch erklärte, sei die tatverdächtige Mutter laut Gutachten zurechnungsfähig. Auch das Obduktionsergebnis liege mittlerweile vor. Ermittelt werde nun wegen Paragraf 75, Mord, wird auf Nachfrage bestätigt. Mit einer Enderledigung könne in nächster Zeit gerechnet werden.

4-Jähriger tot aufgefunden

Nur knapp eine Woche vor dem Vorfall in der Klinik starb in Favoriten ein weiteres Kind. Der Fall war damals recht unklar, da die Polizei nur wenige Details preisgab. Fest stand damals jedenfalls, dass ein lebloser vierjähriger Bub in der Wohnung eines Gemeindebaus aufgefunden wurde. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte vom Vater des Kindes. Der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des Buben feststellen.