Kindischer Streit um ÖH-Kindergarten

Seit wenigen Tagen steht nun auf der Homepage der ÖH eine Ausschreibung, mit der ein neuer Betreiber per 1. Oktober gesucht wird. Der Bewerber soll demnach unter anderem Erfahrung im Betrieb von mehreren Kindergärten haben. Das Kuriose daran: Die Bewerbungsfrist endet bereits am 6. Juni, umfasst also gerade einmal fünf Werktage. „Ob diese Form der Ausschreibung und vor allem die kurze Frist rechtmäßig ist, wage ich zu bezweifeln", sagt Michael Wissgott vom bisherigen Betreiberverein.

Nichts zu lesen sei in der Ausschreibung von einer zumindest teilweisen Übernahme der elf bisherigen Mitarbeiter. Sie sei bei der Uni-Vertretungssitzung im März noch in Aussicht gestellt worden.

Von der ÖH war kein Vertreter zu einer Stellungnahme erreichbar. Angesichts der Vorgehensweise der ÖH mehren sich bei Wissgott die Zweifel, ob bis Herbst noch rechtzeitig ein Betreiber gefunden werden kann. Weshalb sich sein Verein Hoffnungen machen, die Betreuung doch noch fortführen zu können.