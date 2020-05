Kinderhände mit langen Fingern

Rund 100 Taschendiebstähle täglich in Wien. Geschätzte 80 Kinder und Jugendliche, die pro Tag bis zu 350 Euro "erarbeiten" müssen. Bei der Polizei schrillen die Alarmglocken. Junge Bosnierinnen, die darauf geschult sind, unbemerkt im Trubel der Großstadt Geldbörsen zu stehlen, sind aktuell wieder in U-Bahnen und auf stark frequentierten Plätzen unterwegs. Werden sie erwischt, hat die Polizei kaum Handhabe. Denn die Taschendiebinnen sind zu jung. Somit landen sie in Gewahrsam der Jugendwohlfahrt – unter anderem in der "Drehscheibe". Doch auch hier hält es sie nicht lange. "Zuletzt haben uns die Polizisten gerade erst die Akten in die Hand gegeben. Da sind die Mädchen schon über den Hinterausgang rausgelaufen", schildert Norbert Ceipek, Leiter der Drehscheibe.

Das Phänomen ist nicht ganz neu. Seit zwei Jahren allerdings hat es bemerkenswerte Auswüchse bekommen – in fast allen europäischen Großstädten. Doch Lösung gibt es keine.