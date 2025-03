Mit Spaß und Spiel: Ehrenamtliche macht Kleinsten Lust auf Bücher

Kinder in Wien

Kiwi ist ein privater Träger und betreibt in Wien 92 Kindergärten und Horte

Im Kindergarten

Nicht nur bei Kiwi werden Ehrenamtliche gesucht. Wer in Wien im Kindergarten unterstützen will, wendet sich an vorlesen@gbi.wien.gv.at . Wer bei Kiwi ehrenamtlich tätig sein möchten, kontaktiert Tamara Fichtinger (ehrenamtlich@ kinderinwien.at)

Außerhalb Wiens

Wer sich in den Bundesländern engagieren will, kann die Gemeinde oder die Einrichtungen direkt kontaktieren. Auch Rotes Kreuz, Volkshilfe oder Hilfswerk freuen sich über Unterstützung. Im Netz wird man unter freiwillig-engagiert.at fündig