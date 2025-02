Wie Betreuung am Land funktionieren kann: Vier Dörfer und eine Krabbelgruppe

Ein Kindergarten ist ein Gewinn für jede Kommune – selbst wenn er mit Kosten verbunden ist. Davon ist Nicole Leitenmüller, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Lembach in Oberösterreich , überzeugt.

„Doch Not macht erfinderisch“, sagt die 34-jährige Ortschefin (ÖVP) . Deshalb hat sich Lembach mit seinen gut 1.500 Einwohnern mit den drei Gemeinden Putzleinsdorf , Niederkappel und Hörbich zusammengetan, um eine Krabbelgruppe anzubieten. Der Vorteil: „Die Eltern wissen, dass der Betreuungsplatz bei uns nachhaltig gesichert ist“, sagt Leitenmüller, die selbst an einer BAfEP unterrichtete – einer Schule, die angehende Kindergärtnerinnen ausbildet.

Die Gemeinde profitiert

Die Kinderbetreuung hat positive Auswirkungen auf die Kommunen, weiß Nicole Leitenmüller: „Wenn Eltern mehr arbeiten können, fließt auch mehr Geld ins Gemeindebudget.“ Viele Eltern können es sich zudem gar nicht leisten, zu lange zu Hause zu bleiben. „Ich erinnere mich an eine Mutter, die aus finanziellen Gründen bereits nach einem Jahr wieder zu arbeiten begonnen hat. Anfangs war sie etwas skeptisch, doch nach drei, vier Monaten stellte sie begeistert fest, was ihr Kind in der Krippe nicht alles gelernt hat – selber essen oder Schuhe mit dem Klettverschluss zumachen.“

Eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ist ein entscheidender Faktor, um junge Menschen in der Gemeinde zu halten oder sie zu motivieren, hierher zu ziehen – „für viele Familien ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Wahl ihres Wohnorts.“

Als Bürgermeisterin erlebt sie auch, wie der Kindergarten den Zusammenhalt in der Gemeinde stärkt und es Zugezogenen ermöglicht, sich in die Gemeinschaft zu integrieren: „Wir machen hier viele Feste gemeinsam, wie den Martinsumzug oder Weihnachtsfeiern. Das gibt Eltern die Möglichkeit, auch andere Familien kennenzulernen.“