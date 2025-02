Seitenwechsel: Lehrer schnuppern für ein Jahr Unternehmensluft

Vom Klassenzimmer an die Uni und zurück ins Klassenzimmer: So sieht die Laufbahn der meisten Pädagoginnen und Pädagogen aus. Mit der Initiative Seitenwechsel, die es seit 2021 gibt, haben Lehrpersonen jedoch die Möglichkeit, auch einmal etwas ganz anderes zu machen – nämlich in einen Betrieb zu wechseln.

Konkret heißt das: Sie tauschen für ein Jahr das Klassenzimmer gegen eine Stelle in einem Unternehmen.

Von dem Projekt profitieren alle – allen voran die Schülerinnen und Schüler, da die teilnehmenden Lehrkräfte während dieses Jahres Wirtschafts-Know-how erwerben, das sie anschließend in den Unterricht integrieren. Durch die praktische Erfahrung erhalten sie wichtige Impulse, besonders im Bereich der Berufsorientierung oder Kommunikation.

Programm macht Lehrerjob attraktiver

Auch die Bildungsdirektionen ziehen Vorteile aus dem Programm, da es den Lehrerberuf attraktiver macht und temporäre Ausstiege ermöglicht. Für Lehrkräfte, die überlegen, den Beruf ganz aufzugeben, bietet das Projekt eine Möglichkeit, ein Jahr Auszeit zu nehmen, um danach motiviert zurückzukehren.

Genau das hat Erwin Greiner, Gründer von Seitenwechsel, beobachtet: „Es gab Lehrer, die wieder mehr die Vorteile ihres Jobs wahrgenommen haben – etwa, dass man sich die Zeit eigenständiger einteilen kann.“

Von der Firma in die Schule

Zusätzlich bringen Lehrkräfte neue Ideen aus den Betrieben mit, die sie an ihren Schulen umsetzen. Ein Beispiel ist Kunstlehrerin Anna Großmann, die derzeit beim Verpackungsunternehmen Mondi arbeitet. „Ich werde meine Erfahrungen aus der Wirtschaft in unseren schulautonomen Kunstschwerpunkt integrieren.“ Bei Mondi schätzt sie das Arbeiten im Team – in der Schule arbeitet man oft eher allein, „dafür ist man kreativer“.