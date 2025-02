Deutsch als Zweitsprache: Wie Kindergärten damit umgehen sollten

Das Konzept des Sprachbads ist also überholt. Karin Steiner, Leiterin der EU-Programme für sprachliche Bildung bei den Kinderfreunden, betont: „ Wir müssen neue Ansätze entwickeln – gemeinsam mit der Wissenschaft und direkt vor Ort in Kindergärten und Schulen.“

Frühe Förderung ist der Schlüssel

Die Expertin sieht den Schlüssel zur Lösung in der frühen Förderung. „Kinder mit Sprachdefiziten sollten so früh wie möglich in den Kindergarten kommen – idealerweise ab einem Alter von drei Jahren.“

Immerhin ist der Spracherwerb seit Kurzem ein verpflichtender Teil der pädagogischen Ausbildung. Die Weiterbildung bleibt aber schwierig: „Der Personalmangel führt dazu, dass dafür schlicht keine Zeit bleibt.“

Profis schulen in die Gruppen

Bei den Kinderfreunden wird deshalb ein praxisnaher Ansatz verfolgt: Pädagoginnen werden direkt in den Gruppen geschult. Ein Beispiel: Um die Artikel im Deutschen zu vermitteln, können Gegenstände mit farbigen Markierungen versehen werden – etwa ein blauer Sticker für „der Bub“ oder ein roter für „das Schiff“. Auch die Sprache der Pädagoginnen spielt eine Rolle: Statt knapper Anweisungen wie „Setz dich“ sollten sie längere, komplexere Sätze verwenden, etwa „Könntest du dich bitte auf deinen Sessel setzen?“.

Sprachförderung bedeutet nicht nur Grammatik und Vokabeln zu vermitteln, sondern auch den Aufbau von Weltwissen. „Ein Kind, das noch nie im Wald war, hat kein Bild davon im Kopf. Wenn es später über Bäume oder Äste liest, versteht es den Text nicht“, erklärt Steiner. Konkrete Erfahrungen sind daher entscheidend.

Besonders geeignet für die Sprachförderung seien Pädagoginnen, die selbst eine andere Erstsprache als Deutsch haben. Sie können besser auf die Herausforderungen des Deutschlernens eingehen und schneller eine Beziehung zu den Kindern aufbauen – ein essenzieller Faktor für erfolgreiches Lernen.