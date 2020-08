Kickl ortet "rot-schwarz-grünes System" hinter Strache

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist am Montag ausgerückt, um Heinz-Christian Strache vor der Wien-Wahl zu attackieren. Hinter seinem ehemaligen Parteichef agiere ein "rot-schwarz-grünes System", teilte er auf Facebook mit. Ein Indiz dafür sei die Behördenentscheidung, dass Strache seinen Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt habe, obwohl ehemalige Parteikollegen wüssten, dass dies nicht so sei.