Kicker stellten Diebe

Dass Fußballer mitunter wieselflink laufen können, war Freitagabend das Pech für zwei Einbrecher in Wien-Simmering. Die Langfinger versuchten in die Vereinskabine des SC Kaiserebersdorf einzusteigen und die Spieler während des Trainings auszunehmen. Doch da hatten die Kriminellen die Rechnung ohne die couragierten Kicker gemacht. Sie verfolgten die Einbrecher und überwältigten sie.

„Es waren am Abend relativ viele Leute am Sportplatz, ich schätze zirka 40 Personen. Die U-14 hat gerade aufgehört zu trainieren und die Kampfmannschaft sowie die Reserve waren noch beim Training“, sagt der Obmann des Vereins, Srdjan Stokic.

Gegen 20.15 Uhr nahmen einige Vereinsmitglieder verdächtige Geräusche aus der Kabine des Sportplatzes in der Klebindergasse wahr. Sie schauten sofort nach dem Rechten und erwischten tatsächlich einen Mann, wie dieser gerade durch ein kleines Fenster in die Kabine einstieg. Die Kicker versperrten sofort die Türe und schlugen Alarm. „Sie haben einige andere Leute um Hilfe gerufen. Es sind sofort alle zusammengelaufen, um zu sehen, was geschehen ist“, schildert Stokic.

Während einige Fußballer und Eltern der trainierenden Kinder das Kabinenfenster bewachten, damit der Eindringling nicht flüchten konnte, bemerkten sie plötzlich einen zweiten Mann. Der Komplize, der wenige Meter weiter offensichtlich „Schmiere stand“, bemerkte den Ernst der Lage und wollte flüchten.