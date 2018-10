KH Nord: Manager schiebt Schuld auf Vorgänger und Architekten ab

Großer Medienandrang herrschte am Dienstag im Rathaus bei der 9. Sitzung der U-Kommission zum Krankenhaus Nord. Schließlich war mit Udo Janßen, Ex-Generaldirektor des Krankenanstaltenverbunds ( KAV), eine der Schlüsselfiguren im Drama um den Spitalsbau in Floridsdorf als Zeuge geladen.

Zuletzt hatten mehrere Zeugen darauf hingewiesen, dass erst unter seiner Verantwortlichkeit (ab Ende 2013) das Bauprojekt außer Kontrolle geraten war.

In der knapp vierstündigen Befragung holte Janßen zum Gegenschlag aus und versuchte die Verantwortung für Kostenexplosion und Verzögerungen den anderen Beteiligten zuzuschieben. „Projekte eskalieren dann, wenn in einer frühen Phase Fehler gemacht werden. Das ist wie bei einer Laufmasche, wenn man einen Pullover häkelt“, sagte Janßen. Schon bei seinem Amtsantritt sei er mit „eklatanten Defiziten“ konfrontiert gewesen, betonte er und verwies auf einen Quartalsbericht der begleitenden Kontrolle von Ende April 2014. Demnach sei damals schon ein Kostenanstieg auf über eine Milliarde Euro und eine Bauzeitverlängerung um neun Monate vorgelegen. „94 Prozent der Leistungen waren zu diesem Zeitpunkt schon beauftragt. Es ging um möglichst rasche Schadensbegrenzung“, erläuterte der Ex-KAV-Manager.

Freilich: Die FPÖ hielt Janßen ein internes Papier entgegen, wonach sein Vorgänger als KAV-Direktor ( Wilhelm Marhold) die Führung des Spitalsträgers schon im Dezember 2013 an Janßen übergeben habe. Laut damaligen Aktenvermerken habe sich das Projekt sehr wohl noch im Zeit- und Kostenrahmen befunden.

Auch der für das Projekt verantwortliche Architekt Albert Wimmer wurde von Janßen in die Ziehung genommen: „Laut Bericht der begleitenden Kontrolle gab es Verwerfungen zwischen ihm und den ausführenden Firmen auf der Baustelle aufgrund von Fehlern in den Plänen. Wimmer war also nicht das Opfer, sondern ein Mitbestandteil dieser Situation.“