Herzchirurg von Einbrecher mit Messer attackiert

Der herzchirurgische Oberarzt Peter Poslussny ging gegen 17.30 Uhr in den – eigentlich versperrten – Aufenthaltsraum. Doch er war nicht allein. „Da stand ein fremder Mann“, erzählt der Mediziner. In der Hand hatte der ein Küchenmesser. „Vermutlich wollte er damit die Spinde knacken.“ Poslussny sprach den Unbekannten an. „Was ist da los?“, fragte er. Die Antwort war eindeutig: „Alter, ich mach dich kalt“, sagte der Einbrecher und fuchtelte mit dem Küchenmesser herum.

Der Fluchtweg war versperrt – denn der Mediziner blieb in der Tür stehen. „Dann hat der Mann versucht, zuzustechen“, schildert Poslussny. Doch er wehrte sich, schlug dem Einbrecher mit voller Wucht ins Gesicht. „Dann hat er das Messer verloren.“ Nach einem kurzen Gerangel ergriff der Täter die Flucht. „Der Zahnabdruck des Täters ist noch immer auf meiner Hand zu sehen“, sagt der Arzt. Und der Einbrecher erwischte ihn auch mit dem Messer – mehrere kleine Schnittverletzungen an den Händen sind die Folge. Der Täter, er soll jünger als 30 Jahre und etwa 1,73 Meter groß sein, entkam über den Hinterausgang. Er war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzensweater mit Aufdruck.