Keplerplatz: Mutmaßliche Marihuana-Dealer festgenommen

Vor zwei Monaten hat die Polizei in Favoriten eine Schutzzone verordnet, um die Drogenszene in den Griff zu bekommen. Wie der KURIER berichtete, hat sich diese nun in die umliegenden Gassen verlagert.

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich Keplerplatz und Favoritenstraße erneut zu fünf Festnahmen.