Favoriten: Einbrecher in Keller auf frischer Tat ertappt

Am 18. Juni 2026 um 03:15 Uhr wurden in Wien-Favoriten zwei Personen im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Kelleranlage eines Mehrparteienhauses angehalten und später festgenommen. Zuvor war bei einem privaten Sicherheitsdienst ein Alarm eingegangen; zeitgleich wurde der Polizeinotruf verständigt.

Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachtet die Verdächtigen auf frischer Tat

Nachdem der Alarm in der Kelleranlage ausgelöst worden war, begab sich ein Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes zum betroffenen Objekt. Dort beobachtete er eine Frau und einen Mann, die das Wohnhaus verließen und sich in ein gegenüberliegendes Mehrparteienhaus begaben. Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse konnten die beiden Tatverdächtigen – einen 29-jährigen Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit und eine 45-jährige syrische Staatsangehörige – dort anhalten.