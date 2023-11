Keine Mieterhöhung im Gemeindebau: Mietervereinigung zufrieden, aber...

Mietervereinigung: "Wichtige Entlastung", aber Lösung für Private fehlt

Die Mietervereinigung begrüßt die Ankündigung des Wiener Bürgermeisters. "Das ist eine sehr wichtige Entlastung für Mieterinnen und Mieter“, sagt Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien.

Aber: Der temporäre Mieten-Stopp gilt leider nur für Haushalte im Wiener Gemeindebau, die Richtwert- oder Kategorie-Mietzinse bezahlen. Für rund 760.000 Haushalte im privaten Mietsektor fehle weiterhin jede Lösung – da das Mietrecht in die Kompetenz des Bundes fällt, sei hier ist die Bundesregierung in der Pflicht endlich eine echte Mietpreisbremse umzusetzen, so die Mietervereinigung via Aussendung.