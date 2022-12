Kein Taxischein: Mutmaßlicher Drogenlenker samt Fahrgästen von Polizei gestoppt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stoppte die Wiener Polizei in der Wienerbergstraße in Favoriten ein Taxifahrer zur Kontrolle. Der Lenker, der gerade Fahrgäste beförderte, machte auf die Beamten einen durch Drogen beeinträchtigen Eindruck. Eine Untersuchung durch den Amtsarzt lehnte der 34-Jährige allerdings ab, weshalb ihm die Verkehrspolzisten vorläufig den Führerschein und die Autoschlüssel abnahmen.

In Folge stellte sich auch noch heraus, dass der Beschuldigte gar keinen Taxilenkerausweis besitzt und er eine gerichtliche Vorladung ignoriert hatte. Laut Polizei soll der Mann außerdem zum Zeitpunkt der Kontrolle Verwaltungsstrafen in der Höhe von rund 10.500 Euro nicht bezahlt haben.

Mittlerweile dürfte der Verdächtige den offenen Betrag beglichen haben.

