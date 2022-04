Kein Geld von Bankomat: 27-Jähriger randalierte in der Inneren Stadt

Mit 1,3 Promille soll in der Nacht auf Samstag ein 27-Jähriger die Glastür einer Bankfiliale in der inneren Stadt eingeschlagen und aus den Schienen gerissen haben. Anschließend soll er an einem Bankomaten herumgerissen haben, wobei dieser stark beschädigt wurde.

Taxilenker rief die Polizei



Der Taxilenker, der den 27-Jährigen eigenen Angaben zufolge kurz zuvor zur Bank gefahren habe, damit dieser Geld abheben könne um die Fahrtrechnung zu begleichen, verständigte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Goethegasse nahmen den Beschuldigten fest. Auf sein Verhalten angesprochen, konnte er dieses selbst nicht erklären, lediglich, dass der Bankomat ihm kein Geld herausgegeben habe.