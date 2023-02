Kein "Drive In": Fatale Verwechslung am Liesinger Platz

Ein Auto, das mit der Motorhaube fast in einer Filiale des McDonald's am Liesinger Platz steckt, dürfte bei einigen Passanten am Freitag für Verwunderung gesorgt haben. "Neues Drive-in? Wie schafft man das?", kommentierte eine Frau auf Facebook unter einem Foto des Unfalls. "Do it yourself drive in...", schreibt ein weiterer User.

Auf KURIER-Anfrage bestätigt die Polizei den Vorfall. "Ein 86-jähriger Lenker dürfte beim Einparken den Gang verwechselt haben und in die Filiale gefahren sein", sagt ein Polizeisprecher. Am Auto entstand Sachschaden.