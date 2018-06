KAV prüft möglichen Übergriff auf junge Psychiatrie-Patientin

Die Unterbringung minderjähriger Psychiatrie-Patienten auf Erwachsenen-Stationen sorgt einmal mehr für Debatten. Anlass ist ein Fall, in dem aktuell die Wiener Polizei ermittelt. Sie muss nach einer Anzeige klären, ob es am 12. Juni in der Psychiatrie-Abteilung des Otto-Wagner-Spitals zu einem gewaltsamen Übergriff von einem erwachsenen Patienten auf ein 13-jähriges Mädchen gekommen ist. Eine Sprecherin Krankenanstaltenverbunds ( KAV) bestätigt gegenüber dem KURIER, dass es einen Vorfall gegeben habe. Mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen will sie aber auf nähere Einzelheiten nicht eingehen.