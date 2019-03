Kaugummi-Coup: Dieb war auf frischen Atem spezialisiert

Sieben weitere Tatorte

Während der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der verdächtige Serbe zumindest sieben Mal zuvor Kaugummis gestohlen hatte: Am 6. März am Franzosengraben, am 12. März in der Raxstraße, am 14. März in der Thaliastraße, am 15. März zuerst in der Wilhelminenstraße und der Ottakringer Straße, später in der Schottenfeldgasse und in der Raxstraße. Präferenz für eine bestimmte Geschmacksrichtung, zeigte der Mann laut Polizei nicht. Insgesamt hatte er je Diebstahl 100 bis 300 Kaugummi-Packungen gestohlen.

Der Mann wurde wegen gewerbsmäßigem Diebstahl angezeigt.