Um 12,12 Prozent: Kaufpreise am Wiener Wohnungsmarkt sinken

Wien hat sich zum schw├Ąchsten Wohnimmobilienmarkt unter den gro├čen europ├Ąischen Hauptst├Ądten entwickelt. Die Stadt verzeichnete bei den Immobilienpreisen gegen├╝ber dem H├Âchststand vor einem Jahr einen deutlichen R├╝ckgang. Dabei ├╝bertraf die Donaumetropole das schwer angeschlagene Stockholm, wie aus der Bloomberg-City-Tracker-Analyse hervorgeht. Demnach seien die Quadratmeterpreise in Wien im Schnitt um 12,2 Prozent gesunken, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg".

Gro├čer Mietmarkt

In Wien versch├Ąrfen strengere Vorschriften f├╝r Wohnkredite und die Konkurrenz durch einen gro├čen Mietmarkt den Einbruch und dr├╝ckten die Angebotspreise im Mai auf durchschnittlich 7.084 Euro pro Quadratmeter. Mit weiteren R├╝ckg├Ąngen wird gerechnet. Die Preise wurden aus einem Durchschnitt der Angebotspreise in den 23 Stadtbezirken auf dem Internetportal immopreise.at abgeleitet.

Angesichts steigender Zinsen und der hohen Inflation blieben mehr Wiener Familien in Mietwohnungen, anstatt zu kaufen, so die Immobilienagentur s Real Immobilienvermittlung. Allerdings sind die Immobilienpreise in Wien noch immer hoch.

Zuerst haben die lockeren Finanzierungsbedingungen w├Ąhrend der Covid-19-Pandemie die Nachfrage nach Wohnraum angeheizt. Laut der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) lagen die Wiener Immobilienpreise Ende 2022 um 40 Prozent ├╝ber dem fundamentalen Wert.

Schwache Nachfrage

Seither ist das Volumen neuer Hypothekarkredite f├╝r Haushalte laut Daten der OeNB im M├Ąrz gegen├╝ber dem Vorjahr um mehr als 60 Prozent zur├╝ckgegangen. "Die n├Ąchsten Monate werden herausfordernd bleiben", sagte Martina Hirsch, Leiterin von s Real, per E-Mail zu "Bloomberg". "Wir erwarten eine anhaltend schwache Nachfrage sowie einen Markt, der vorsichtig ist und sich nur langsam anpasst."

Im Vergleich dazu ist der Preisr├╝ckgang in Stockholm mit 6,4 Prozent relativ gering. Unter den neun derzeit beobachteten St├Ądten verzeichneten nur Madrid, Mailand und Z├╝rich Zuw├Ąchse.

Auch in anderen L├Ąndern Preisr├╝ckg├Ąnge

Die Daten f├╝r Dublin zeigen f├╝r M├Ąrz einen Preisr├╝ckgang um 2,4 Prozent. Wobei die irische Regierung die Wiedereinf├╝hrung von Hypothekenerleichterungen erw├Ągt, um den Verbrauchern zu helfen. Auch in Berlin gab es R├╝ckg├Ąnge, im April um 1 Prozent.

F├╝r Spanien werde mit einer Abschw├Ąchung des Wohnimmobilienmarktes in der zweiten Jahresh├Ąlfte gerechnet, erkl├Ąrte Borja Garcia-Egotxeaga, Vorstandsvorsitzender des spanischen Wohnungsbauunternehmens Neinor Homes SA gegen├╝ber "Bloomberg". "Aber die Immobilienpreise werden weiter steigen."

Disclaimer: Es tut uns leid. Uns ist ein Fehler passiert. Nicht die Mietpreise sinken wieder, sondern die Kaufpreise am Wiener Wohnungsmarkt.