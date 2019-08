Katze hatte sich "verstiegen" und saß zwei Tage auf Sims fest

Rechtzeitig vor dem Weltkatzentag am Donnerstag hat die Wiener Berufsfeuerwehr in der Josefstadt eine Samtpfote von einem Sims gerettet, auf dem das Tier festgesessen ist. Laut Feuerwehrsprecher Lukas Schauer hatte eine Anrainerin in der Wickenburggasse Mittwochfrüh die Einsatzkräfte verständigt, dass sich eine Katze schon den zweiten Tag auf einem Sims am Haus vis-a-vis befindet.