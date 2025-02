Mit bröckelndem Rückhalt zur Wahl: Kritik an Mahrer reißt nicht ab

Das Unheil nahm am Donnerstag seinen Lauf: zackzack.at veröffentlichte einen Erlass aus dem Justizministerium, demzufolge Mahrer in der Causa Wienwert angeklagt werden soll, der KURIER berichtete.

„Unterirdische Stimmung“

Am Montag finden auf Anfrage mehrere Funktionärinnen und Funktionäre deutliche Worte – namentlich genannt werden will allerdings keiner. Diesen Freitag steht bei der ÖVP die Listenerstellung an, allzu sehr öffentlich aus dem Fenster lehnen ist also schwierig. Die Stimmung sei „unterirdisch“, heißt es aber im Off und: „Ich kenne niemanden, der hochmotiviert in diesen Wahlkampf geht.“

Ein anderer findet es unverständlich, dass Mahrer nicht zurücktritt. „Laut seiner Vita müsste er eigentlich für Gerechtigkeit stehen, immerhin war er Landespolizeivizepräsident.“

Mahrer sieht das selbstverständlich anders: „Ich trete nicht zurück, weil ich unschuldig bin“, erklärt er im KURIER-Gespräch. Er wolle sich allerdings allen notwendigen Diskussionen stellen. Zudem wolle er nicht stehen lassen, dass die Stimmung so schlecht sei: „Viele beurteilen die Situation genauso wie ich.“