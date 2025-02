Anklage gegen Mahrer: Kammer-Chef Ruck ortet "sehr ernste Situation"

Wie berichtet, wurde nun aber bekannt, dass der ehemalige Landespolizeikommandant in der Causa Wien-Wert von der WKStA wegen Untreue angeklagt werden soll. Es drohen bis zu drei Jahre Haft bei einer Verurteilung.

Am kommenden Freitag beschließt die Wiener ÖVP ihre Liste für die Wien-Wahl , die auf den 27. April vorgezogen wurde. Für die war Landesparteichef Karl Mahrer eigentlich als Spitzenkandidat gesetzt.

Für die Stadtpartei ist der Zeitpunkt der Anklage knapp zwei Monate vor der Wahl denkbar ungünstig. War am Donnerstag noch ÖVP-Landesgeschäftsführer Peter Sverak zur Kalmierung ausgerückt und hatte in einem parteiinternen eMail „fragwürdige Justizaktionen“ gegen seinen Chef in den Raum gestellt, gerät Mahrer nun ordentlich unter Druck.