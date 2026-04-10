Karin Ramser: Von Wiener Wohnen zur Wiener Holding

Was der KURIER bereits am 21. Jänner vermeldete, bewahrheitete sich nun am Freitag: Die bisherige Direktorin der Gemeindebau-Verwaltung Wiener Wohnen, Karin Ramser, wird neue Geschäftsführerin der Wien Holding. Die Juristin, die seit 2017 Wiener Wohnen vorstand, folgt in dieser Funktion auf Kurt Gollowitzer. Künftig wird sie den Konzern gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Oliver Stribl leiten. Ramser wird ihr Amt am 15. Mai antreten.

Gollowitzer musste seinen Posten vorzeitig im Jänner räumen, nachdem er insbesondere bei SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak in Ungnade gefallen war. Ramser werden indes beste Kontakte zur Vizebürgermeisterin nachgesagt. Entsprechend wurden ihr am Freitag von Novak Rosen gestreut: „Mit Karin Ramser übernimmt eine ausgewiesene Expertin die Geschäftsführung, die über die notwendige Erfahrung und den strategischen Weitblick verfügt, um die erfolgreiche Arbeit konsequent weiterzuführen sowie neue Impulse zu setzen“, wurde die Wirtschaftsstadträtin zitiert. Ramser bringe umfassende Erfahrung aus dem öffentlichen und unternehmensnahen Bereich mit – in ihrer bisherigen Laufbahn habe sie insbesondere in den Bereichen Strategie, Organisation und Weiterentwicklung von Unternehmen wichtige Impulse gesetzt, hieß es.