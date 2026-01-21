Aus für Wiens Holding-Chef Kurt Gollowitzer mit Ende Jänner besiegelt

„Nach mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit für den Wien Holding-Konzern in verschiedenen Funktionen habe ich im Einvernehmen mit der Stadt Wien vereinbart, beruflich neue Wege zu gehen“, lässt Kurt Gollowitzer per Aussendung am Mittwoch verlauten.

Kurt Gollowitzer war über mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen - zuletzt als Geschäftsführer der Wien Holding GmbH - für den Wien Holding-Konzern tätig und habe "in dieser Zeit maßgeblich zur Weiterentwicklung der stadteigenen Unternehmensgruppe beigetragen", heißt es in einer Stellungnahme der Stadt weiter.

Die Stadt danke ihm für seine langjährige Tätigkeit, wird SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak in der Aussendung zitiert: "Ich habe ihn als engagierten Geschäftsführer kennengelernt, der mit vollem Herzen für die Daseinsvorsorge der Wienerinnen und Wiener gearbeitet hat.“

Seit Jahreswechsel wird kolportiert, dass es sich bei Gollowitzer um einen Ablösekandidaten in der Führungsriege der Wien-Holding handle. Schon zu dem Zeitpunkt seien Gollowitzer Holding-intern alle wichtigen Agenden entzogen worden.

Er sei nur noch für Bereiche wie Events und Rechnungswesen zuständig gewesen, wurde dem KURIER zugetragen. Alle anderen Bereiche hätte Co-Geschäftsführer Oliver Stribl verantwortet, Gollowitzer habe unterdessen sein Ausstiegspaket verhandelt. Was nun offenbar zu einem Abschluss gelangt ist.