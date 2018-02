Karambolage in Tunnel auf S1 endete tödlich

Eine Karambolage von zwei Lkw und einem Pkw in einem Tunnel auf der S1 an der Grenze Wien-Niederösterreich ist am Montagabend tödlich ausgegangen: Gegen 19.30 Uhr krachte in Hennersdorfer Tunnel in Fahrtrichtung Vösendorf ein Lastwagen in das Schwerfahrzeug davor. Dabei wurde der Lenker des hinteren Lkw eingeklemmt und kam ums Leben, hieß es bei den Einsatzkräften.

Zusätzlich verschärft wurde die Situation laut Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, dadurch, dass auch noch ein Auto in das hintere Unfallfahrzeug fuhr. Dabei wurden die beiden Erwachsenen am Steuer bzw. am Beifahrersitz schwer verletzt, ein Kind im Fond des Pkw kam mit leichten Blessuren davon. Der Lkw-Lenker im vordersten Unfallfahrzeug dürfte nahezu unverletzt geblieben sein.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe eines Güterterminals etwa auf Höhe Rothneusiedl. In Fahrtrichtung Vösendorf blieb die S1 längere Zeit gesperrt.