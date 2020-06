Kampf gegen Bahnlärm zermürbt Anrainer

Carsten Löseke wohnt gern in der Oberen Bahngasse. Die Lage ist gut und die Aussicht vom Balkon seiner vergleichsweise günstigen Wohnung im fünften Stock ebenfalls. Eines trübt die Stimmung des Wahl-Wieners mit deutschen Wurzeln allerdings gehörig: der permanente Lärm der S-Bahn. Wegen des lauten Quietschens muss Löseke die Fenster stets geschlossen halten – auch im Sommer.

Im Bezirk kennt man die Problematik bereits seit Jahren. Dass die ÖBB im Zuge des S7-Ausbaus Lärmschutzwände aufstellten, änderte an der Geräuschkulisse nur wenig. Insbesondere in der Oberen Bahngasse und in der Kärchergasse gibt es nach wie vor viele Lärm-geplagte Anrainer. "Im Josef-Illedits-Hof (einem großen Gemeindebau) haben die Bewohner zum Teil den Eindruck, dass sich alle zwei Minuten ein Erdbeben ereignet", berichtet die stellvertretende Bezirksvorsteherin Eva Lachkovics.

Die Grüne startete daher eine parlamentarische Bürgerinitiative und übergab Nationalratspräsidentin Barbara Prammer vor Kurzem eine Petition mit mehr als 500 Unterschriften. Darin wird ein einklagbares Recht auf Lärmschutz gefordert. "Wir haben zu zahnlose Lärmschutzgesetze", sagt sie. "Es gibt keine verbindlichen Grenzwerte. Die WHO spricht zwar von 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht – aber die ÖBB überschreiten diese Schwellenwerte ununterbrochen."