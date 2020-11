Kältetelefon wieder aktiv: Wiener Caritas startet Winterbetrieb

Damit obdachlose Menschen im Winter nicht auf den Straßen erfrieren müssen, nimmt die Caritas der Erzdiözese Wien mit dem morgigen Montag wieder ihr Kältetelefon in Betrieb. Es ist unter der Nummer 01 480 45 53 sieben Tage die Woche rund um die Uhr aktiv. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit geht die Caritas in den Wintermodus: Aktuell stehen 253 Caritas Notquartiersplätze an insgesamt zehn Standorten zur Verfügung.

"Der Winter ist jedes Jahr die härteste Jahreszeit für obdachlose Menschen. Für Menschen, die auf der Straße stehen, bedeuten Pandemie und Lockdown jetzt zusätzlich einen absoluten Stresstest. Wir sollen alle daheim bleiben, aber was bedeutet das für Menschen, die kein Zuhause haben?", fragte der Geschäftsführender Caritas-Direktor Klaus Schwertner.