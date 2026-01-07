Andrang auf Notquartiere, auch Ukraine-Aufnahmezentrum schließt

Die Caritas ist aufgrund der anhaltend eisigen Temperaturen alarmiert: Die Minusgrade können für obdachlose Menschen vor allem nachts lebensgefährlich werden. „Wir gehen davon aus, dass sich mehrere Hundert akut obdachlose Menschen im öffentlichen Raum in Wien aufhalten, die dringend versorgt werden müssen“, erklärt man auf KURIER-Anfrage.

Streetworker berichten von ersten Unterkühlungen und sogenanntem Kältestress bei Betroffenen. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung über das Kältetelefon (01 480 4553) konnte den Betroffenen rechtzeitig geholfen werden. Seit Beginn der Wintersaison im November zählte man allein in Wien mehr als 6.200 Anrufe und führte über 600 Gespräche mit Betroffenen. Generell gilt: Lieber einmal zu oft anrufen als einmal zu wenig.

Bei Kälte Hilfe leisten In medizinischen Notfällen ist unverzüglich die Rettung unter 144 zu wählen Die Nummer des Caritas-Kältetelefons wählen: 01/4804-553 Über die kostenlose Kälteapp Hilfe anfordern Abgabe von Geld- und Sachspenden (waschbare Decken, Winterjacken, feste Schuhe, Isomatten, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Instantsuppen und -pasta, Aufstriche in Dosen, etc.) Ein Gruft-Winterpaket spenden: IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000, BIC: GIBAATWWXXX, Kennwort: „Gruft Winterpaket“

In über 200 Fällen konnten Plätze in einem Notquartier vermittelt werden. Vom Fonds Soziales Wien (FSW) wurden die insgesamt 1.000 Schlafplätze kürzlich um rund 30 Stück erhöht. Spenden dringend erbeten Der Andrang in die Quartiere ist laut Caritasdirektor Klaus Schwertner in den vergangenen Tagen und Nächten sehr hoch: „Die Auslastung lag bei nahezu 100 Prozent.“ In der Gruft seien alle 60 Betten belegt. Auch die Nachfrage nach warmen Mahlzeiten sei sowohl hier als auch in den 43 Wärmestuben groß. Gebraucht werden weiterhin dringend Sachspenden sowie Geldspenden.

Sorge bereitet der Caritas auch, dass das letzte Ankunftszentrum für Kriegsvertriebene aus der Ukraine schließt. Die Unterkunft am Schlossberg in Hietzing gehört zum FSW, betreut werden mehr als 160 Kriegsvertriebene von der Volkshilfe Wien.

Ich rechne mit einem steigenden Druck auf die Notquartiere und dramatischen Situationen, wenn hier nicht in letzter Minute noch eingelenkt wird. von Klaus Schwertner Caritas-Direktor